نجل زعيم الجهاديين يكشف سرا خطيرا عن الجولاني

08 سبتمبر 2018 - 09:28 ص

استنكر حذيفة عزام – نجل زعيم الجهاديين- عبد الله عزام ، ما يقوم به أبو محمد الجولاني زعيم النصرة في إدلب.

وأضاف عزام في سلسلة تدوينات علي حسابه علي تويتر : من يريد أن يعرف لماذا رفض الجولاني حل هيئة تحرير الشام ، فليراجع تغريداتي فيه وفي جبهته قبل أن تكوّن الهيئة.

وأكد أن الجولاني أراد إفشال المساعي التركية بوقف الهجوم على إدلب وأراد كسر ظهر الرئيس التركي في مفاوضات طهران ، ليعصم إدلب من الكوارث لأن مهمة الجولاني تكتمل وتنتهي بتسليم إدلب للنظام.

وأشار عزام لو كان الجولاني يقيم وزنا لمصلحة الثورة السورية العامة لحل هيئته دون أدنى تردد ولو من باب سد الذرائع لكن وجود الجولاني في إدلب ليس إلا لردها إلى أحضان النظام كما فعل في كثير من المناطق من قبل ، ولذا تشدد في أمر حل الهيئة لتظل ذريعة اجتياح إدلب بحجة الإرهاب قائمة فيجتاحها النظام.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أكد في قممة طهرا أن تركيا لن تقف موقف المتفرج إذا تجاهل العالم قتل آلاف الأبرياء لدعم النظام السوري.

وأوكد أنه في حال تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام في إدلب ، لن نكون شركاء في تلك اللعبة ولن نقف متفرجين.

كما أن تركيا تتوعد بإلغاء كافة أشكال التعاون فيما يتعلق بالملف السوري مع روسيا وإيران وتعتبر كافة الإتفاقيات لاغية إن مست إدلب .