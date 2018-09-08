عامل يقتل نجل شقيقه بسبب"تروسيكل" في القليوبية

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أقدم عامل على قتل نجل شقيقه بسكين بسبب رغبة المجني عليه فى العمل علي الدراجة النارية (تروسيكل) الخاص بعمه وحال رفضه ذلك لوجود خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة قام علي أثرها الأخير بالتعدي علي المتوفى بالضرب بسلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفرا هارباً.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "محمود  ع  ا"  سن 36 سائق توك توك ومقيم شارع عبدالمنعم رياض – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، السابق اتهامه في القضية رقم 6633 لسنة 2004م جنح قسم روض الفرج – القاهرة – سرقة وسائل نقل، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وتوفي فور وصوله للمستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي والمدعو "صلاح  ا ا" سن 56 عامل ومقيم منطقة بطن الجبل – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وأخر شارع مجوب من شارع جسر البحر – الساحل – القاهرة (عم المتوفى)، السابق اتهامه في عدد 18 قضيه ( سرقه – مخدرات – سلاح ) أخرهم القضية رقم 2857 لسنة 2016م جنح قسم الشروق – سرقة وسائل نقل،  مسجل شقي خطر تحت رقم 14385 فئة (ج) سرقات عامه – القاهرة، بسبب رغبة المتوفى العمل علي الدراجة النارية ( تروسيكل ) الخاص بعمه وحال رفضه ذلك لوجود خلافات بينهما، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي علي المتوفي بالضرب بسلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته التي أودت بحياته وفرا هارباً.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "سكين "، وتم التحفظ عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 26421 لسنة 2018م جنح قسم ثان شبرا الخيمة.

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