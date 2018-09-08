» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"

08 سبتمبر 2018 - 09:33 ص

رد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، علي انتشار حالات الانتحار تحت عجلات القطارات قائلا: "الانتحار يحدث في كل دول العالم وليس في مصر فقط، مش في مترو أنفاق مصر فقط".

وأضاف "عبد الهادي" خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دريم"، أن المنتحر يركب مترو الأنفاق مثله مثل أي راكب، ثم يقرر فجأة القفز أمام القطار، موضحًا أن حركة القطارات يتم تعطيلها ما لا يزيد على ثلث ساعة عقب كل حالة انتحار.

وأضاف أن الركاب يفاجئون بتعطل القطار ولا يعرفون أن السبب هو حدوث حالة انتحار، مضيفًا: "اللي في محطة المرج مش عارف ايه اللي بيحصل في حلوان".