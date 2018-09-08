نظر محاكمة المتهم بهتك عرض وقتل طفلة بالمنيا.. الإثنين

08 سبتمبر 2018 - 09:36 ص

تنظر بعد غدٍ الاثنين، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود سلامة رئيس الدائرة الثانية محكمة المتهم بهتك عرض وقتل طفلة بإحدى قرى مركز لمنيا فى الواقعة التى تعود إلى ديسمبر الماضى.

وقال على يسرى ومصطفى سالم محامي المجنى عليها، إن المحكمة استمعت فى جلستها الماضية التى عقدت فى يونيو الماضى إلى أقوال لشهود وتقر ير الطب الشرعى بشأن قتل الطفلة عبير محمود محمد 5 سنوات بعد هتك عرضها على يد المتهم ماجد أديب والمقيم بقرية بنى أحمد بمركز المنيا.

وأضاف الدفاع أن المحكمة سوف تستمع بعد غدٍ إلى المرافعة بشأن الواقعة التى تعود إلى 27 من شهر ديسمبر الماضى حين ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بقتل وهتك عرض المجنى عليها بالقرية بعد العثور على جثتها بأحد المنازل المهجورة.

وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة العاجلة فى شهر يناير من العم الجارى ووجهت له تهمة هتك لعرض وقتل طفلة والتعدى عليها بهدف اغتصابها وحيازة أسلحة بدون ترخيص.