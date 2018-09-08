رد فعل أجيرى على أزمة «صلاح» و«الجبلاية»

محمد عبد الحارس
رفض المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفنى لمنتخب القومى، التعليق على أزمة لاعبه محمد صلاح وأزمة الجبلاية الأخيرة.
وقال "أجيري" فى تصريحات لقناة "أون سبورت": لا أهتم بالأزمة الأخيرة التي وقعت بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، فهذا ليس من اختصاصى، وأنا شخصيًا لا أهتم بأي شىء ليس من اختصاصى".
وأوضح: "أعلم بوجود أزمات قبل وأثناء كأس العالم، ولكن هذا لا يهم الأهم هو مباراة النيجر والفوز عليها".
وأردف: "أهتم فقط بأداء اللاعبين داخل الملعب، أما أي شيء آخر فليس ضمن اهتماماتي".
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