رد فعل أجيرى على أزمة «صلاح» و«الجبلاية»

08 سبتمبر 2018 - 09:39 ص

رفض المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفنى لمنتخب القومى، التعليق على أزمة لاعبه محمد صلاح وأزمة الجبلاية الأخيرة.

وقال "أجيري" فى تصريحات لقناة "أون سبورت": لا أهتم بالأزمة الأخيرة التي وقعت بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، فهذا ليس من اختصاصى، وأنا شخصيًا لا أهتم بأي شىء ليس من اختصاصى".

وأوضح: "أعلم بوجود أزمات قبل وأثناء كأس العالم، ولكن هذا لا يهم الأهم هو مباراة النيجر والفوز عليها".

وأردف: "أهتم فقط بأداء اللاعبين داخل الملعب، أما أي شيء آخر فليس ضمن اهتماماتي".