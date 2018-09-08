  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

ضحايا بشار.. اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

محمد بديع

المؤبد لبديع وعودة وسلطان وآخرين بفض اعتصام رابعة

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة والنيجر

الاخوان المسلمين

الإعدام لقيادات الإخوان وأبرزهم العريان والبلتاجى

نوح : الوقوف مع السيسي " الجهاد الأكبر"

نوح: الوقوف مع السيسي "الجهاد الأكبر"

أجيري

رد فعل أجيرى على أزمة «صلاح» و«الجبلاية»

اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

الإعلامي أسامة كمال

بالفيديو.. أسامة كمال للسيسي:" تسلم رؤيتك"

الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة

اعتراف صادم من "الزراعة" بشأن فيروس الطماطم

جرعة مخدرات زائدة تودى بحياة مغنى راب شهير

الصفحة الأخيرة

ميلر
ميلر

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أبل تحذف تطبيقًا شهيرًا بسبب تجسسه على المستخدمين

#

صور .. وفاة فتاة داخل حمام مطعم شهير بالجيزة والسر ....

#

وفاة ابنة ثرى شهير إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة

#

يلقي بصديقه في الشارع بعد وفاته بسبب الهيروين

لوس أنجلوس

الراب

مخدرات

ماك ميلر

الالبوم

تعاطى مغنى الراب الأمريكى  "ماك ميلر"،  الذى يبلغ من العمر 26 عاما، جرعة مخدرات عالية، ما تسببت فى  إنهاء حياته بشكل تام، وكان من المتبين أن جرعة التعاطى كانت زائدة  ولم يتسن التأكد من ذلك.

ووفق موقع "تى ام زد"  لأخبار المشاهير  والذى نقل عن "رويترز"،  كان ميلر قد ناقش تعاطيه المخدرات خلال مقابلات إعلامية وفي بعض أغانيه.

وقالت متحدثة باسم مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس ردًا على سؤال من رويترز عن ميلر، إن المكتب توجه إلى أحد العناوين بلوس أنجلوس، وكان رجال إطفاء وشرطة قد توجهوا إلى العنوان نفسه في وقت سابق.

 وقال راي براون المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، إنه تم العثور على شخص ميت هناك. ولم يتسن للسلطات تأكيد ما إذا كان الشخص المتوفى هو ميلر إلى حين إخطار أفراد أسرته.

وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعًا في 2011 كما أنه ظل يواعد المغنية أريانا جراندي لفترة .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في فض رابعة
» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا
» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية
» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر
» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"
» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة
» تحذير مرعب من مجففات الأيدي بالمراحيض العامة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية