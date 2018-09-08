جرعة مخدرات زائدة تودى بحياة مغنى راب شهير

08 سبتمبر 2018 - 09:47 ص

تعاطى مغنى الراب الأمريكى "ماك ميلر"، الذى يبلغ من العمر 26 عاما، جرعة مخدرات عالية، ما تسببت فى إنهاء حياته بشكل تام، وكان من المتبين أن جرعة التعاطى كانت زائدة ولم يتسن التأكد من ذلك.

ووفق موقع "تى ام زد" لأخبار المشاهير والذى نقل عن "رويترز"، كان ميلر قد ناقش تعاطيه المخدرات خلال مقابلات إعلامية وفي بعض أغانيه.

وقالت متحدثة باسم مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس ردًا على سؤال من رويترز عن ميلر، إن المكتب توجه إلى أحد العناوين بلوس أنجلوس، وكان رجال إطفاء وشرطة قد توجهوا إلى العنوان نفسه في وقت سابق.

وقال راي براون المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، إنه تم العثور على شخص ميت هناك. ولم يتسن للسلطات تأكيد ما إذا كان الشخص المتوفى هو ميلر إلى حين إخطار أفراد أسرته.

وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعًا في 2011 كما أنه ظل يواعد المغنية أريانا جراندي لفترة .