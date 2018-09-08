طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 34 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم السبت 8 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

 

وسط الدلتا 25 33

 

الإسكندرية 26 31

 

بلطيم 25 32

 

مطروح 23 31

 

السلوم 20 32

 

سيوة 22 38

 

بورسعيد 25 32

 

دمياط 26 31

 

العريش 23 32

 

رفح 22 32

 

الإسماعيلية 24 34

 

السويس 25 35

 

رأس سدر 26 35

 

نخل 18 35

 

نويبع 27 34

 

طابا 23 33

 

كاترين 20 32

 

الطور 26 33

 

شرم الشيخ 29 36

 

الغردقة 29 36

 

مرسى علم 29 36

 

الفيوم 25 35

 

بنى سويف 25 35

 

المنيا 23 35

 

أسيوط 24 36

 

سوهاج 26 36

 

قنا 26 37

 

الأقصر 26 38

 

أسوان 28 40

 

أبوسمبل 28 38

 

الوادى الجديد 26 38

 

شلاتين 28 36

 

أبو رماد 29 36

 

رأس حدربة 29 35

 

حلايب 30 34


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