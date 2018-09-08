رد مخزٍ من "التعليم" عن مسابقة 40 ألف معلم

08 سبتمبر 2018 - 09:55 ص

رد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، علي الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق الوزارة مسابقة لتعيين 40 ألف معلم، قائلا: "مفيش تعيينات في أي وزارة، وليس التعليم فقط".

وأضاف "خيري"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك مليونا و350 ألف معلم وهو عدد كاف للمنظومة التعليمية، منوهًا بأن نظام الثلاث أيام لمرحلة الرياض أطفال بالجيزة تم إلغاؤه وغير مطبق هذا العام، حيث تم تطبيقه بصورة استثنائية العام الماضي لاستيعاب الكثافة الطلابية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الشائعات لا تستهدف وزارة التعليم فحسب، وإنما الدولة بأكملها، موضحًا أن تغيير نظام التعليم لأول مرة قد يكون سبب في انتشار الشائعات.

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