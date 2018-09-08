  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

ضحايا بشار.. اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

محمد بديع

المؤبد لبديع وعودة وسلطان وآخرين بفض اعتصام رابعة

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة والنيجر

الاخوان المسلمين

الإعدام لقيادات الإخوان وأبرزهم العريان والبلتاجى

نوح : الوقوف مع السيسي " الجهاد الأكبر"

نوح: الوقوف مع السيسي "الجهاد الأكبر"

أجيري

رد فعل أجيرى على أزمة «صلاح» و«الجبلاية»

اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

الإعلامي أسامة كمال

بالفيديو.. أسامة كمال للسيسي:" تسلم رؤيتك"

الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة

اعتراف صادم من "الزراعة" بشأن فيروس الطماطم

رد مخزٍ من "التعليم" عن مسابقة 40 ألف معلم

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

قاتل نجليه: هذا ما فعله أطفالي لحظة إلقائي بهم في البحر

#

نصف مليون إنسان تحت العبودية في أمريكا وبريطانيا

#

مجلس الوزراء ينفى صحة حذف أسر من معاش تكافل وكرامة

#

معلومة صادمة عن طلاب كليات الطب

افريقيا

الفراعنة

المنتخب

النيجر

رد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، علي الأنباء التي ترددت بشأن إطلاق الوزارة مسابقة لتعيين 40 ألف معلم، قائلا: "مفيش تعيينات في أي وزارة، وليس التعليم فقط".

وأضاف "خيري"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة،  أن هناك مليونا و350 ألف معلم وهو عدد كاف للمنظومة التعليمية، منوهًا بأن نظام الثلاث أيام لمرحلة الرياض أطفال بالجيزة تم إلغاؤه وغير مطبق هذا العام، حيث تم تطبيقه بصورة استثنائية العام الماضي لاستيعاب الكثافة الطلابية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، بأن الشائعات لا تستهدف وزارة التعليم فحسب، وإنما الدولة بأكملها، موضحًا أن تغيير نظام التعليم لأول مرة قد يكون سبب في انتشار الشائعات.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في فض رابعة
» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا
» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية
» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر
» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"
» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة
» تحذير مرعب من مجففات الأيدي بالمراحيض العامة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية