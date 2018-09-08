» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية

08 سبتمبر 2018 - 10:10 ص

ادعى دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، أن الوضع الاقتصادى فى بلاده سيئ وطالب الدول جميعًا بأن يعتبروا بلاده من ضمن الدول النامية.

وقال ترامب فى معرض حديثه عن السياسة التجارية العالمية منتقدًا سياسات الدعم وإجراءات الحماية للدول الأفقر، إن الولايات المتحدة يجب أن يتم اعتبارها أيضًا دولة نامية، مرددًا: "إنهم يطلقون عليهم دولا نامية، لكننا دولة نامية أيضًا".

وأضاف أن "الأمر برمته مجنون، لكننا سنوقفه"

كما تعهد ترامب قائلاً: "الولايات المتحدة ستنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى".