بالفيديو.. معجزة تنقذ سائقا نائما من الموت

08 سبتمبر 2018 - 10:15 ص

نجا رجل من الموت بأعجوبة بعد أن نام خلف عجلة القيادة واستيقظ علي أثر الصدمة دون إصابته بأي خدوش.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في شارع سريع بأوكرانيا كيف أن رجلًا نام خلف عجلة القيادة، ليصطدم بشاحنة كبيرة على الجانب الآخر من الطريق.

وفي الوقت الذي تحطمت فيه سيارته من المقدمة تماما، ظهر الرجل وهو يستيقظ من نومته على وقع الصدمة وهو بحال جيد.

بل الغريب في الأمر أن الرجل لم يصب بأي نوع من الإصابات، وهو يقبع في كومة الحديد المتداخل في بعضه.