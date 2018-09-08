» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر

08 سبتمبر 2018 - 10:17 ص

يستضيف المنتخب القومي، نظيره النيجر فى الثامنة من مساء اليوم، على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2019».

ويسعى "أجيرى" المدير الفنى للفراعنة لتحقيق أول فوز له وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة التي يحتل فيها المركز الرابع والأخير بعد خسارته أمام المنتخب التونسي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

ومن المتوقع أن يخوض أجيري، اللقاء بتشكيل مكون من:-

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع محمد حمدي، وأحمد حجازي، وعلي جبر، وأحمد المحمدي

خط الوسط على غزال ومحمد الننى وطارق حامد

الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن «تريزيجية» وصلاح محسن.