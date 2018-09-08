"صلاح" يحقق رقما قياسيا جديدا فى البريميرليج

08 سبتمبر 2018 - 10:20 ص

حقق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي رقما مميزا جديدا في الجولات الأربع الأولى من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

"صلاح" أكثر لاعبى البريميرليج صناعة للفرص فى الأربع مباريات الأولى بـ13 فرصة، فى رقم لم يسبقه أحد من اللاعبين.

وسجل محمد صلاح، هداف الموسم الماضى فى المسابقة، حتى الآن هدفين، فى مرمى كل من وست هام وبرايتون، وقام بصناعة هدف.

ويقود محمد صلاح الريدز لصدارة البريميرليج برصيد 12 نقطة من الفوز بأربع لقاءات، بفارق الأهداف عن كل من تشيلسى وواتفورد صاحبى المركزين الثانى والثالث.