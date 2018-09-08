"صالح" يكشف عن صدمة في جولة الرئيس الآسيوية

08 سبتمبر 2018 - 10:21 ص

كشف الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، عن صدمة جراء مناولة الإعلام لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي الدول الآسيوية من حيث التغطية والمهنية.

وقال في مقال نشره بجريدة المصري اليوم تحت عنوان "حكايات السبت": "ما زالت السياسات الغامضة بشأن "الإعلام" مستمرة، فهناك الكثير من المعلومات بحركة انتقالات "فضائية" كبرى، بدعم رسمي وإغلاق المزيد من القنوات التي تحقق خسائر".

وتابع: "أكتب هنا، بصراحة وبمزيد من العفوية وأعبر عن صدمتي من التغطية الإعلامية لجولة الرئيس الآسيوية التى امتدت لأسبوع تقريبًا، وحققت نجاحات سياسية واقتصادية فى محطاتها الثلاث بالبحرين والصين وأوزبكستان. ومن ملاحظة عامة، أقول: هل تريدونها هكذا. تغطية سطحية وعقيمة، لا تحليل ولا منطق فيها؟!".

وأضاف "صالح" في مقاله: "مساحات واسعة ومجردة لوصف ما قام به الرئيس، نشاطاته واجتماعاته وتصريحاته، لم ألمح جهداً خاصاً، لم أري أداءً تنافسيًا للفضائيات المختلفة. ولا معلومات عن كل بلد زارها الرئيس، ولا تصريحات خاصة من مسئولي كل بلد. بالإضافة لعدم وجود جولات بالكاميرا وإعطاء معلومة الدقيقة.

وأكد "صالح" أنه تقابل مع أحد "المسئولين الكبار"، وشرح له أن "صاحب القرار" يريدها هكذا! لم أفهم ما يقصده تمامًا!.