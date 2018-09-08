الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة والنيجر

08 سبتمبر 2018 - 10:21 ص

يواجه المنتخب الوطنى، نظيره منتخب النيجر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع على قنوات بي إن سبورت وقناة النيل للرياضة، والقناة الثانية الأرضية.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي مكون من ماجيت نيداي ويعاونه جبريل كامارا والحاج مالك سامبا، والحكم الرابع أليون سوسانديجي، ومراقب المباراة المغربي جمال كاوشي ومراقب الحكام الأريتري جيرما يوهانس.