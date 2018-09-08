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الوزراء: 7777 مشروع بتكلفة 1.61 تريليون جنيه فى 47 شهرا

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مدبولى
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وكالات - حنان حمدتو

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كشف كتاب صدر عن مجلس الوزراء، تحت مسمى "مصر التحدي والإنجاز"، عن أنه من الفترة يوليو 2014 حتى يونيو 2018، أنجزت الدولة  مشروعات  يبلغ عددها 7777 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ نحو 3392 مشروعًا بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضًا تنفيذ 4131 مشروعًا بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها 15300مشروعًا نحو 3.45 تريليون جنيه.

وأضاف الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه في قطاع الصحة خلال فترة الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، و تضمنت إنجازات قطاع الصحة، إجراء مسح طبي شامل لخمسة ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس، حيث من المستهدف إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام 2020، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف وإضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

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