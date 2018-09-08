  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:23 ص
بحث متقدم
وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

ضحايا بشار.. اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

محمد بديع

المؤبد لبديع وعودة وسلطان وآخرين بفض اعتصام رابعة

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة والنيجر

الاخوان المسلمين

الإعدام لقيادات الإخوان وأبرزهم العريان والبلتاجى

نوح : الوقوف مع السيسي " الجهاد الأكبر"

نوح: الوقوف مع السيسي "الجهاد الأكبر"

أجيري

رد فعل أجيرى على أزمة «صلاح» و«الجبلاية»

اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

الإعلامي أسامة كمال

بالفيديو.. أسامة كمال للسيسي:" تسلم رؤيتك"

الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة

اعتراف صادم من "الزراعة" بشأن فيروس الطماطم

نوح: الوقوف مع السيسي "الجهاد الأكبر"

الحياة السياسية

نوح : الوقوف مع السيسي " الجهاد الأكبر"
نوح : الوقوف مع السيسي " الجهاد الأكبر"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

قرار جمهوري بترقية مستشار شيخ الأزهر

#

"السيسي زعيمي وافتخر" يتصدر "تويتر"

#

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بمحافظ البنك المركزي

#

«السيسي» لمجلة سعودية: لم أكن أحلم بالرئاسة

قال المحامي والحقوقي مختار نوح، إن الفساد لن يموت غدًا، وإن المطالبة بالقضاء علي الفساد أمر جميل وحسن، وهذا يتطلب الوقوف مع الرئيس السيسي.

وأضاف في منشور له عبر حسابه علي "فيس بوك" أنني وصلت إلى سن الوصية فأنا أوصيكم بالجهاد الأكبر.. معًا خلف الرئيس السيسي ومعه وقبله لقتال الفساد بتكتيك وحرفية ويقين فغدا إن شاء الله يموت الفساد وبسرعة.

وطالب نوح المثقفين أن يدرسوا عمق المشكلة وجذورها، فكما أن لنا دولة فالفساد أيضًا له دولة، ودولة الفساد عميقة الجذور قوية التكوين.

وأوضح أن قوة دولة الفساد وصلت للسيطرة علي التشريعات لتحقيق المكاسب، وحولت المحسوبية والاستثناء وتعيين الأقل كفاءة ليتم وفقًا لقانون، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الفساد في أحد مراحله صنع أكذوبة توظيف الأموال بعد أن ملأ الدنيا "بزمبلك" الفتاوى الدينية عن حرمة البنوك ثم اكتشفنا أن الحكومة ورجالها كلهم مضاربون في الريان وإخوانه.

كما طالب نوح بدراسة قصة العبارة التي غرقت بمئات المصريين وعاش "ممدوح إسماعيل" صاحب العبارة ، وقتئذ في فرنسا يتابع من قصره التشريعات وأعضاء مجلس الشعب الذين سيدافعون عنه ويتهمون الضحايا، والدولة الفاسدة لم تهتم حتى ببيان نعى ولم تهتم وزارة الداخلية وقتئذ بأن تبرر لماذا قصرت تعاملها علي صاحب هذه العبارة، لافتا إلى أن ما ذكرناه من أمثلة قليلة ينطبق علي دولة بأكملها وهى دولة الفساد والتي تدافع عما تتصور أنه حقها في البقاء.

وتابع في حديثه: أنه عندما جاء مرسي جاء ليستثمر هذا الفساد بتعيين أهله وعشيرته وابنه وبيع الوطن، حيث كانت أولي أسفاره بطائرة خاصة بها عشرات من رجال الأعمال وكان نصفهم من اللصوص والفسدة والمحكوم عليهم وقد كتبت له مقالا تم نشره ومرسي في الجو بعنوان"لصوص مع الرئيس".

واختتم حديثه: أيها الأصدقاء الموضوع أطول مما تتصورون وأعمق وأصعب.. ولكني أدعوكم أن تقفوا بقلب سليم مع الرجل الذي بدأ في قتال الفساد بطريقة عسكرية صحيحة والفساد الآن يقاوم ويقاوم ولا أستطيع أن أتحدث بمعلومات أكثر من هذا حرصا علي نفسي لأننا نعرف أن بطش الفساد أقوي من بطش الإرهاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في فض رابعة
» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا
» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية
» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر
» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"
» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة
» تحذير مرعب من مجففات الأيدي بالمراحيض العامة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية