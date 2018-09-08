نوح : الوقوف مع السيسي " الجهاد الأكبر"

08 سبتمبر 2018 - 10:23 ص

قال المحامي والحقوقي مختار نوح، إن الفساد لن يموت غدًا، وإن المطالبة بالقضاء علي الفساد أمر جميل وحسن، وهذا يتطلب الوقوف مع الرئيس السيسي.

وأضاف في منشور له عبر حسابه علي "فيس بوك" أنني وصلت إلى سن الوصية فأنا أوصيكم بالجهاد الأكبر.. معًا خلف الرئيس السيسي ومعه وقبله لقتال الفساد بتكتيك وحرفية ويقين فغدا إن شاء الله يموت الفساد وبسرعة.

وطالب نوح المثقفين أن يدرسوا عمق المشكلة وجذورها، فكما أن لنا دولة فالفساد أيضًا له دولة، ودولة الفساد عميقة الجذور قوية التكوين.

وأوضح أن قوة دولة الفساد وصلت للسيطرة علي التشريعات لتحقيق المكاسب، وحولت المحسوبية والاستثناء وتعيين الأقل كفاءة ليتم وفقًا لقانون، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الفساد في أحد مراحله صنع أكذوبة توظيف الأموال بعد أن ملأ الدنيا "بزمبلك" الفتاوى الدينية عن حرمة البنوك ثم اكتشفنا أن الحكومة ورجالها كلهم مضاربون في الريان وإخوانه.

كما طالب نوح بدراسة قصة العبارة التي غرقت بمئات المصريين وعاش "ممدوح إسماعيل" صاحب العبارة ، وقتئذ في فرنسا يتابع من قصره التشريعات وأعضاء مجلس الشعب الذين سيدافعون عنه ويتهمون الضحايا، والدولة الفاسدة لم تهتم حتى ببيان نعى ولم تهتم وزارة الداخلية وقتئذ بأن تبرر لماذا قصرت تعاملها علي صاحب هذه العبارة، لافتا إلى أن ما ذكرناه من أمثلة قليلة ينطبق علي دولة بأكملها وهى دولة الفساد والتي تدافع عما تتصور أنه حقها في البقاء.

وتابع في حديثه: أنه عندما جاء مرسي جاء ليستثمر هذا الفساد بتعيين أهله وعشيرته وابنه وبيع الوطن، حيث كانت أولي أسفاره بطائرة خاصة بها عشرات من رجال الأعمال وكان نصفهم من اللصوص والفسدة والمحكوم عليهم وقد كتبت له مقالا تم نشره ومرسي في الجو بعنوان"لصوص مع الرئيس".

واختتم حديثه: أيها الأصدقاء الموضوع أطول مما تتصورون وأعمق وأصعب.. ولكني أدعوكم أن تقفوا بقلب سليم مع الرجل الذي بدأ في قتال الفساد بطريقة عسكرية صحيحة والفساد الآن يقاوم ويقاوم ولا أستطيع أن أتحدث بمعلومات أكثر من هذا حرصا علي نفسي لأننا نعرف أن بطش الفساد أقوي من بطش الإرهاب.