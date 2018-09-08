» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا

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فرنسا

رانيا يوسف

وصلة رقص

عش الدبابير

النوادي الليلية

أدت الفنانة رانيا يوسف وصلة رقص في إحدى سهراتها بأحد النوادي الليلة بفرنسا.

ونشرت "يوسف" مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهر من خلاله "راينا" بفستان أسود قصير، خطف الأنظار ونال إعجاب المتابعين.

في سياق آخر، أوشكت رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير فيلم "عش الدبابير" حيث يتبقى لها أسبوع وتنتهى منه بشكل كامل، ويشاركها بطولته كل من مجدي كامل، وسارة سلامة، ونور فخري، ومجدي كامل، والفيلم تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

شاهد الفيديو..


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