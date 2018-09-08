حمزاوى يكشف السبب الحقيقى وراء الهجرة المتزايدة لألمانيا

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وكالات - حنان حمدتو

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أرجع الدكتور عمرو حمزاوى، الباحث فى العلوم السياسية والمتواجد حاليًا بجامعة ستانفورد الأمريكية، السبب الرئيسى وراء الهجرة المتزايدة للمدن الألمانية ويشكل خاص بداية من عام 2015، إلى  التخاذل التام فى تناول قضية الهجرة  على المستوى السياسي والإعلامى  لدى الدول المهاجر أبنائها.

وقال حمزاوى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "المطلوب هو تناول موضوع الهجرة والتى تضغط منذ 2015 بمئات آلاف القادمين الجدد اقتصاديا واجتماعيًا وثقافيًا وأمنيًا على المناطق والمدن الألمانية، بشكل موضوعى".

وأضاف الخبير السياسي: "من جهة أخرى طرح رؤى وحلول سياسية واقعية لاندماج الأجانب واللاجئين ولأزمات البطالة والفقر والنزوح الداخلى فى شرق ألمانيا وللتوزيع المتوازن لأعباء الهجرة واللجوء إلى أوروبا بين دول الاتحاد الأوروبى الكثيرة (لا توازن حاليا بين اليونان وألمانيا وإيطاليا والنمسا التى تستقبل مئات الآلاف من المهاجرين سنويا وبين دول كالمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا التى تغلق أبوابها فى وجه غير الأوروبيين وغير البيض)".

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