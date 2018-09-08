الوزراء يتوعد المخالفين بالمدن الجديدة

08 سبتمبر 2018 - 10:42 ص

توعد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، المخالفين بالمدن الجديدة قائلا: "انتظرنا إحنا جايين".

وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، أنهم يعملون على إعادة الانضباط في كل المدن الجديدة، للتأكيد على حضور الدولة، وتطبيق القانون.

وأوضح أن تلك الحملات تستهدف إزالة المخالفات حفاظا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وحتى لا تظهر بها أي ظواهر سيئة، مشيرًا إلي أنهم يقومون بحملات يومية موسعة على كل المدن الجديدة لإزالة المخالفات.