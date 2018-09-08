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الصحة العراقية:

3 قتلى و50 جريحا حصيلة احتجاجات البصرة

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وكالات- الدويني فولي

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ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في محافظة البصرة، جنوب العراق، إلى 3 قتلى و50 جريحا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، اليوم السبت "موقف التظاهرات في البصرة منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم السبت بلغ: استشهاد 3 متظاهرين، وإصابة 50 آخرين، بينهم اثنان من القوات الأمنية".

وأضاف البدر "26 من الجرحى أصيبوا بطلقات نارية، بينما هناك حالة اختناق واحدة، و23 إصابات أخرى".

وكانت الصحة العراقية أعلنت بعد منتصف الليلة مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة 45 آخرين.

واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

وأضرم متظاهرون غاضبون في محافظة البصرة جنوب العراق، أمس الجمعة، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في المحافظة.


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