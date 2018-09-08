فقدان طائرة مروحية على متنها 7 أشخاص في نيبال

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بدأت السلطات النيبالية اليوم السبت عمليات بحث مكثفة عن طائرة مروحية مفقودة على متنها سبعة أشخاص، بعد فقدان الاتصال بها وهي تحلق فوق إحدى المناطق الجبلية التي تبعد 80 كيلو مترًا شمال العاصمة كاتماندو.

وقالت هيئة الطوارئ والإنقاذ النيبالية انها دفعت العشرات من فرق البحث الطائرة والراجلة، لتسريع عمليات البحث عن الطائرة المروحية التي يعتقد أنها سقطت في منطقة جبلية تغطيها الثلوج.

قال مطار "تريبهوفان" الدولى فى كاتمندو إن مروحيات الانقاذ تجوب المناطق منذ الساعات الأولي لصباح اليوم السبت بينما يبحث رجال الإنقاذ من الجنود والشرطة فى الجبال سيرا على الاقدام.

وأشارت سلطات المطار إلى أن الطائرة المروحية المفقودة من صنع شركة إيرباص الأمريكية، ومملوكة لشركة "التتيود اير" المتخصصة في عمليات الإنقاذ الجبلية، وكان علي متنها ستة ركاب بالإضافة إلى قائدها.


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