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"فوزي" يكشف القاتل الحقيقي لطفلي "الدقهلية"

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كشف الكاتب الصحفي مفيد فوزي، عن القاتل الحقيقي لطفلي الدقهلية، والذي اتهمته النيابة "بعد اعترافاته" بإلقائهما في النيل.

وقال "فوزي" في مقال نشره على جريدة المصري اليوم تحت عنوان "قاتل طفليه جريمة ثقافية": "من السذاجة والضحالة أن الحادث المأساوي قاتل طفليه هى جريمة مواطن اسمه محمود نظمى من سكان ميت سلسيل دقهلية، والحقيقة أنها "جريمة مجتمع".

وأضاف: "جميع عوامل الجريمة مكتملة، فتحوله من شخص عادي عاقل إلى قاتل ويطلب لنفسه حكماً بالإعدام، هذا لا نشاهده إلا في شاشات السينما.

وأوضح: "أنه من الملاحظ أن محمود نظمى، "قاتل نجليه" كما تطلق عليه الصحف، أعجبته اللعبة وهات يا اعترافات، ومراسلو الصحف يدوّنون!"

وتعجب "فوزي" من قول الأب لأبنية وهو يلقيهم أذهبوا إلي الجنة، حيث قال: "ما يلفت النظر ويفوت على السذج قول محمود نظمى قاتل طفليه وهو يرميه "روح ع الجنة"، مضيفًا في تسأل: "كيف ترسخ هذا المعنى وهذا المفهوم فى نفسه؟ ومن قال هذا الكلام وأصغى له وأدخله ثوابته؟

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