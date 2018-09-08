5 أسرار وراء رؤية القمل في شعر الرأس

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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أن شعري فيه كثير من حشرة القمل بشكل صدمني مع أني لا أعرف هذه الحشرة أبداً. أنا من ليبيا وعلى خلاف مع زوجي.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، القمل يدل على الخير والرزق، والقمل القليل قد يدل على النجاح والسعادة وزيادة المال ويدل على الدنيا وقد يكون نعمة وبركة ونهاية الأحزان والهموم.

والقمل الأبيض إن كان منتشرًا على الرأس فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلصك من كرب وشدة عظيمة، أما إذا كان على الثياب فهناك من يخدعُكِ ويكذب عليك.

وإن وجد القمل في قميص جديد فيدل على المكانة والارتقاء. وفي القميص القديم فهو دين تخافى عليه ولن تسترديه. وإن مشي القمل على الأرض فيدل على أن هناك قوما ضعفاء ينتظرون المساعدة منك.

وفرار القمل من الصدر يدل على خروج الولد عن طوع والديه. والقمل الكثير يشير إلى العذاب والفقر والخسارة. وربما دل على الحزن وخيبة الأمل. وقتله يدل على زوال الألم ونهاية الحزن.

والقمل للعزباء يدل على الزوج الصالح وتحقيق أمنية فى المستقبل، وللمتزوجة يدل على التنعم بحياة هادئة مع الزوج والأولاد، وللحامل يدل على الولادة الميسرة السهلة.

وإذا كنت فى مرض فقد يشتد لكنه سوف ينتهى قريبًا إن شاء الله، وإن كنت رمتيه عنك وهو حي فسوف تمرى بضائقة كبيرة لكن سرعان ما تزول. وإن كان القمل سبب لك أذى كالقَرص فهذا يدل على وجود أعداء لك يتكلمون عنك بكلام سيئ ولكنه لا يؤثر فيك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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