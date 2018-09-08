5 أسئلة لـ"مفيد فوزي" ردًا على شيخ بشأن طفلي الدقهلية

08 سبتمبر 2018 - 10:55 ص

تساءل الكاتب الصحفي مفيد فوزي عن اسم الشيخ الذي أكد لوالد طفلي الدقهلية اللذين لقيا مصرعهما على يد أبيهما "بحسب اعترافاته" أنهم ذاهبان إلى الجنة، عندما قرر إلقاءهما بالنيل.

وقال "فوزي" في مقال نشره على جريدة المصري اليوم تحت عنوان "قاتل طفليه جريمة ثقافية": "من هو شيخ هذا الرجل؟ وهل سمع هذا النص منه؟ وأين مؤسسات الدولة من أدوارها تنظيف العقول من أخطاء؟.

وواصل "فوزي" أسئلته قائلًا: "من أين جاء هذا التفكير أن القاتل الذى يقتل نفساً يوصى أن تذهب للجنة؟"

وتابع: "إن ما جرى يكشف قصوراً شديداً فى المؤسسات الثقافية وخصوصاً قصور الثقافة المعطلة ونشاط الزوايا الخبيثة!

وأردف في مقاله: "يعترف القاتل بأنه يفكر فى الجريمة منذ 10 أيام وأنه يريد أن يخلص أولاده من حياة كلها هموم وربما يرثون بعض سوءاته، ألم يري محمود نظمى أو يسمع أو يتعظ لحظة الأذان وش الفجر فيتراجع عن قراره؟!

واختتم "فوزي" مقاله بقولة:"لا يهمنى الحكم الذى ينتظر محمود نظمى ولكن القضية الأهم "تحليل" عقل هذا القاتل لروحين بريئين، وتمنى كمواطن مصرى أعيش على ضفاف نيل مصر أن يسمح الرئيس فى برنامجه "اسأل الرئيس" ببعض الأسئلة العفوية غير المكتوبة وبشكل منظم يجرى الحوار فى جو مفعم بالديمقراطية.