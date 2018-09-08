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ضحايا بشار.. اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

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ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين
ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

عبد القادر وحيد- متابعات

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اكتشف أهالي مدينة الميادين شرقي دير الزور، الخميس الماضي، مقبرة جماعية تحتوي على عشرات الجثث تعود لمدنيين أعدمتهم قوات الأسد والميليشيات الإيرانية .

وأفادت مصادر محلية بريف دير الزور أن أهالي قرية الطيبة عثروا أمس في إحدى فتحات الصرف الصحي، على مقبرة جماعية تضم أكثر من خمسين جثة، أثناء قيامهم بتنظيف إحدى المدارس بحي المهمة لإعادة تأهيلها.

وأوضحت المصادر أن الجثث تعود لمدنيين من أهالي القرية أعدمتهم قوات الأسد والمليشيات الإيرانية المساندة لها، أثناء دخولها مدينة الميادين واحتلالها، مشيرةً إلى أن المدنيين كانوا قد رفضوا الخروج من المدينة، وفُقدوا أثناء سيطرة قوات الأسد على القرية.

وكانت قوات الأسد المدعومة بمليشيات طائفية قد سيطرت في أكتوبر من العام الماضي على مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

يذكر أنه في سبتمبر من العام الماضي كان قد تم اكتشاف مقابر جماعية لأطفال ونساء في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم "داعش"  بدير الزور ، وقد تم طلب الاحتفاظ بالجثث حتى وصول لجنة حيادية، لفحصها وتبيان سبب وفاتها، مؤكدة أن القصف التحالف الأمريكي في تلك المناطق أدت إلى ارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين.

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