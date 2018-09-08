» بالأرقام.. صلاح يعادل قيمة منتخب النيجر كاملاً 75 مرة

محمد الخرو
يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره النيجر ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون فى لقاء شبه محسوم نظريًا وبلغة الأرقام لصالح الفراعنة فى ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين.
ومن أهم الفوارق أن القيمة التسويقية للاعب محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي تبلغ 75 ضعف قيمة منتخب النيجر بالكامل.
محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى وأفضل لاعب أفريقى وأحد الثلاثى المرشح لجائزة الأفضل عالميا تبلغ قيمة التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 150 مليون يورو نظير مليونى يورو فقط لمنتخب النيجر بالكامل.
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