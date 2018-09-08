  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
140 فنانا عالميا يقاطعون "يوروفيجن" إذا عقد بإسرائيل

140 فنانًا عالميًا يوجهون لطمة لإسرائيل

صلاح

«صلاح» يفاجئ الأمن الخاص به بأمر غريب

المدفعية التركية "تدمر" 60 هدفا لـ "داعش" شمال سوريا

شاهد.. المدفعية المصرية تحتفل بعيدها الذهبي

صالح

"صالح" يكشف عن صدمة في جولة الرئيس الآسيوية

مشروع الاسر الاولى بالرعاية فى المنيا

قبطى يتبرع بـ 200 ألف جنيه لبناء مسجد

رسائل إلى السيسي للمطالبة بالإفراج عن شوكان

المشدد خمس سنوات لشوكان وآخرين بـ"فض رابعة"

أسوأ عملية قرصنة للخطوط البريطانية في 20 عاما

أسوأ عملية قرصنة للخطوط البريطانية منذ 20 عاما

محمد صلاح

بالفيديو..وصلة رقص لـ«صلاح» في فرح شعبي

اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

وزير الزراعة: مصر على أعتاب الفقر المائى

بالأرقام.. صلاح يعادل قيمة منتخب النيجر كاملاً 75 مرة

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد .. لحظة وصول صلاح لمصر بعد أزمته مع اتحاد الكرة

#

أول تعليق من أبوتريكة على أزمة "صلاح" مع الجبلاية

#

«ميدو» يستفز اتحاد الكرة بهذه الصورة

#

تعرف على نصيحة "رونالدينيو" لمحمد صلاح

مصر

الكهرباء

أيمن حمزة

شينجوا

يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره النيجر ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون فى لقاء شبه محسوم نظريًا وبلغة الأرقام لصالح الفراعنة فى ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين.

ومن أهم الفوارق أن القيمة التسويقية للاعب محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي تبلغ 75 ضعف قيمة منتخب النيجر بالكامل.

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى وأفضل لاعب أفريقى وأحد الثلاثى المرشح لجائزة الأفضل عالميا تبلغ قيمة التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 150 مليون يورو نظير مليونى يورو فقط لمنتخب النيجر بالكامل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأرقام.. صلاح يعادل قيمة منتخب النيجر كاملاً 75 مرة
» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في فض رابعة
» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية
» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر
» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"
» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية