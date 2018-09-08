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بسبب حبيبته.. شاب يدفع رجلا من أعلى رصيف قطار

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دفع شاب عشريني غاضب رجلا آخر على قضبان مترو الأنفاق من أعلى الرصيف بسبب حبيبته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن شابًا تشاجر بحدة مع حبيبته على الرصيف بمحطة كولونيا الألماني، والتي غادرت المكان وتركته ما جعله يتبعها، ثم صادف مرور رجل يبلغ من العمر 42 عامًا فدفعه من أعلى الرصيف بقوة ليسقط على مسار القطار، وذلك تنفيسًا عن غضبه.

وأظهر الشاب أيضًا يضرب أحد الصناديق المعدنية بقوة ويصرخ في حبيبته بمكان آخر من الرصيف.

ما زالت الشرطة تبحث عن الشاب لأن المعتدى عليه أصيب بإصابات بالرأس والركبة.



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