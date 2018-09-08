«صلاح» يفاجئ الأمن الخاص به بأمر غريب

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عنف اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى، والمحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، أفراد الأمن المكلفين بحمايته بمعسكر المنتخب.

جاء ذلك بعدما تجمهر عدد كبير من الجمهور، وطلبوا من الأمن بالتقاط الصور مع اللاعب، وأثناء ممارسة الأمن لعمله، فوجئ بأن اللاعب يرغب في التقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد طلب من اتحاد الكرة فى فيديو بثه عبر حسابه "فيس بوك"، بتوفير أفراد أمن لحمايته.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، مساء اليوم السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون.

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