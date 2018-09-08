وزير الزراعة: مصر على أعتاب الفقر المائى

08 سبتمبر 2018 - 11:19 ص

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة إن التحدي المائي يعوق التنمية الزراعية في مصر، لأن أهم العوامل المحددة للإنتاج الزراعي هو توفر المياه.

وأضاف أننا اليوم نواجه تحديًا جديدًا علينا وهو ندرة المياه، ونحن الآن نزلنا عن 600 متر مكعب من المياه للفرد في العام، وبالتالي أصبحنا في منطقة الفقر المائي، ولابد أن ندرك جميعًا هذا الوضع، فعلي الجميع التكاتف في ترشيد استهلاك المياه، بحسب تصريحاته لبوابة الأهرام.

وأوضح أن مركز البحوث الزراعية يقوم بدور رائد، ومتميز في إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر قدرة على تحمل الجفاف، وأيضًا تحمل الملوحة من خلال برامج التربية، وأيضًا طرق الزراعة مثل زراعة الأرز الجاف على مسافات، وهذا يعمل على تخفيض كميات المياه التي يحتاجها مقارنة بالزراعة بوجود المياه، بالإضافة إلي العمل على تجريب أصناف مدة بقائها في الأرض قليلة.

وأشار إلى أن طرق الري الحديثة مستخدمة في الأراضي الجديدة، لكن هذا لم يمنع أن نتوسع في استخدام طرق الري الحديثة في أراضي الدلتا في بعض محاصيل الخضر والحقلية ونحن ننفذ التجربة في محطة بحوث ملوي عن زراعة القصب بالتنقيط كي نتابع نتائج توفير المياه الذي يستخدمها القصب، وهذه الطريقة توفر في الأسمدة والمياه للنبات.

وأكد أننا نواجه مشكلة حقيقية يعاني منها قطاعات كثيرة في مصر، وهي عدم التزام الحكومة بالتعيين كما كانت في السابق، ونحن الآن لدينا جهاز حكومي متضخم وهو عبء كبير على موازنة الدولة ويحتاج إلى إعادة توزيع وتحقيق أكبر استفادة من العاملين بالجهاز.