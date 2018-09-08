"الصحة" تضع خطة وقائية استعدادًا للموسم الدراسى الجديد

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
زايد

متابعات - حنان حمدتو

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وضعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خطة علاجية ووقائية من الأمراض المعدية والأوبئة الشائعة لمنع حدوثها في المدارس وغيرها من المنشآت التعليمية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم، إن الأمراض الأكثر شيوعًا فى موسم المدارس ويحتمل تكرار العدوى بها، هي التي تنتقل من خلال الجهاز التنفسي مثل: الانفلونزا والنكاف والحصبة وغيرها، أو التي تنتقل من خلال الطعام والشراب وقد تتسبب فى حدوث النزلات المعوية والتسممات الغذائية وفيروس الالتهاب الكبدي من النوع (أ)، أو أمراض أخرى مثل التهاب ملتحمة العين والجديري المائي وغيرها من الأمراض المعدية الأخرى.

وتتضمن الخطة تحديد أدوار قطاعات وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي وإجراءات وزارة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في التعامل مع حالات الأمراض المعدية، حيث عدد مهام ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى المنشآت التعليمية في المراقبة ومتابعة نسب الغياب والحالة الصحية في المنشآت التعليمية التي بها خدمة التأمين الصحي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الوقائية المركزية يوميًا في حال ارتفاع نسب الغياب عن المعتاد، وإعداد وتنفيذ أنشطة التدريب فيما يخص الإجراءات العلاجية والوقائية.

وأكد بيان الصحة على لسان الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه من مهام وإجراءات وزارة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في التعامل مع حالات الأمراض المعدية، وتم تشكيل فريق التحكم والسيطرة على مستوى المنشآت التعليمية، وتحديد مهامه، فضلاً عن تحديد مهام المنسق ومهام الممرضة وتوعية المدرسين أو المحاضرين عن المرض.


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