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أبو زيد: الدولة تعانى من نقص شديد بالموارد المائية

الحياة السياسية

ابو زيد
ابو زيد

متابعات : حنان حمدتو

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أفاد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه، بأن الموارد المائية  للدولة المصرية  تعانى من  نقص شديد،  كما أن  احتياجات واستخدامات الدولة  أكبر من المياه المتاحة.

وأضاف أبو زيد خلال حواره لـ«الوطن»، أن هذه الاحتياجات تتزايد مع تزايد أعداد السكان واتساع دائرة التنمية بينما المورد الطبيعى ثابت بل يتناقص، ومسألة ندرة المورد الطبيعى وتحديداً المياه لا تعانى منها مصر وحدها، بل كثير من دول العالم، وفى دول المنطقة العربية أيضاً لأن منطقتنا العربية غير غنية بالموارد المائية.

واستكمل وزير الموارد المائية الأسبق، أن  الدولة  لم نصل إلى حد الخطر المائى،  لكن فى حقيقة الأمر لدينا مشكلة يجب ألا يًغض الطرف عنها، ويجب أن تكون مطروحة أمام المجتمع كله كى نتشارك جميعاً فى حلها، ونكون جميعاً مسئولين عنها.

وأشار إلى أن الدولة تدير ملف المياه بصورة جيدة، ولديها خطة وفق رؤية مصر 2030، وهى خطة جيدة وتعمل على تنفيذها خلال هذه السنوات، لكن المسئولية لا تقتصر وحدها على الحكومة، بل يجب أن يشارك المجتمع كله، وتكون هناك مسألة ترشيد حقيقي لاستخدام المياه، حتى لا تتضرر أجيال مقبلة.

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