أكتوبر المقبل.. افتتاح أكبر تجمع سكنى بالمنيا

08 سبتمبر 2018 - 11:36 ص

قال اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، إن وفدا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفقد المجمع السكني بالمطاهرة جنوب غرب مدينة المنيا، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ، أن هذه الزيارة تأتى للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع على أرض الواقع تمهيداً لافتتاحه خلال احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة الشهر المقبل.

ضم الوفد المهندس محمد هشام درويش، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع التشييد والبناء والعلاقات الخارجية بالوزارة، والمهندسة نفيسة محمد هاشم وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، وبحضور المهندس رمضان محمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان بالمنيا والمهندس وائل مختار المصري وكيل المديرية ومديري إدارات المديرية وأصحاب شركات المقاولات المنفذة للمشروع.

استعرض وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، الموقف التنفيذي للمشروع والذي يضم 102 عمارة سكنية بواقع 2448 وحدة سكنية بمساحة 90 متر للوحدة الواحدة بتشطيب فاخر وكاملة المرافق والخدمات موضحاً الصعوبات التي واجهت المشروع في مراحله المختلفة وكيفية مواجهتها والتغلب على هذه الصعوبات لانجاز المشروع وفقاً للجدول الزمني المعد لذلك.

وفى نهاية الزيارة أثنت اللجنة على ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة في هذا المشروع كأكبر مشروع سكني بالصعيد على مستوى الجمهورية، وأشادوا بجهود مديرية إسكان المنيا في تحقيق طفرة في مجال الإسكان في الفترة الأخيرة بما تعادل أربعة أضعاف ما تحقق بمحافظات صعيد مصر كلها مجتمعة.