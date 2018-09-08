استهداف مطار البصرة بـ 4 قذائف صاروخية

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، أن 4 صواريخ أطلقت باتجاه مطار البصرة جنوبي البلاد، التي تشهد اضطرابات واسعة احتجاجا على الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة السياسية، ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل بعد ليلة عاشتها البصرة على أحداث غير مسبوقة بعد اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية "حسب القدس العربي".

 ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية، بينما دعت طهران رعاياها إلى مغادرة البصرة فورا، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز".

 وأدت احتجاجات الجمعة إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، بحسب وزارة الصحة العراقية، فيما أفادت مصادر عراقية، أن الضحايا سقطوا برصاص ميليشيات عصائب أهل الحق الموالية لإيران. وبالتزامن مع ذلك أعلنت تنسيقية مظاهرات البصرة وقف التظاهرات حتى إشعار آخر وانسحاب المحتجين من الشوارع، لتفويت الفرصة على المندسين، فيما يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، اليوم السبت، لبحث التطورات في البصرة، وذلك بعد تصاعد حدة التظاهرات خلال الأيام الماضية.

وكانت مصادر أمنية وإعلامية، أفادت أمس الجمعة، بأن مجموعات محتجين في البصرة جنوب العراق أحرقت مقر القنصلية الإيرانية في المدينة.

وقال مصدر، إن المتظاهرين كانوا يحتشدون بالقرب من القنصلية منذ ظهر اليوم، وقبل غروب الشمس قرروا اقتحامها رغم الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل السفارة والقوات الأمنية العراقية، مضيفًا أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات في محيط القنصلية، وهناك أعمدة دخان خرجت من المبنى ولم نتأكد منها.

فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأشرطة فيديو وهي تظهر ألسنة نيران ودخانا متصاعدا من موقع القنصلية الإيرانية في حي البراضعية الراقي في جنوب شرق مركز المدينة.

 وتشهد البصرة العراقية منذ أيام احتجاجات جماهيرية غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

 وتم خلال الاحتجاجات إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن تكرار إحراق ديوان المحافظة، وكذلك دار استراحة ديوان المحافظة. وفي وقت سابق من اليوم أضرم محتجون النار في ديوان محافظة البصرة الواقع في منطقة الساعي ضمن مركز المنطقة، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء الاحتجاجات.


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