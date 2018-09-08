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التعليم العالى تكشف عن خطتها لتأمين المنشآت الجامعية

الحياة السياسية

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

وكالات : حنان حمدتو

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كشف الدكتور  خالد عبد الغفار، وزير  التعليم العالى، عن خطة الوزارة لتأمين الجامعات والمعاهد التعليمية قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع إجراءات السلامة والدفاع المدنى اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية، واعتماد خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعى بكل جامعة وتنظيم عمليات  الدخول عبر البوابات من خلال أساليب أمنية حديثة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والمنشآت.

وقال  عبد الغفار فى  تصريحات له بالأمس، إنه وجه رؤساء الجامعات بضرورة التأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة لمرافق المدن الجامعية، وتوفير وسائل الإقامة والراحة والترفيه للطلاب، وصيانة المطاعم والتأكد من جودة الأطعمة المقدمة، وتجهيز المدن الجامعية بعيادات طبية وصالات تتوافر بها خدمة الإنترنت ومكتبة.

وشدد وزير التعليم العالى على إجراءات استقبال الطلاب الجدد، ومنها تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية لهم حول نظام برامج الساعات المعتمدة ومزاياها، وشروط القبول، وأقسام الكليات المختلفة، لمساعدة الطلاب فى الاختيار، وتذليل الصعوبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل العملية  التعليمية لهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج الطلابى الجامعى، لافتا الى أنه تم تجهيز جميع المستشفيات الجامعية وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتنفيذ مشروع متابعة المصابين منهم بفيروس سى، وتوفير العلاج لهم دون مقابل.

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