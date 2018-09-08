  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:15 م
بحث متقدم
140 فنانا عالميا يقاطعون "يوروفيجن" إذا عقد بإسرائيل

140 فنانا عالميا يوجهون لطمة لإسرائيل

صلاح

«صلاح» يفاجئ الأمن الخاص به بأمر غريب

المدفعية التركية "تدمر" 60 هدفا لـ "داعش" شمال سوريا

شاهد.. المدفعية المصرية تحتفل بعيدها الذهبي

صالح

"صالح" يكشف عن صدمة في جولة الرئيس الآسيوية

مشروع الاسر الاولى بالرعاية فى المنيا

قبطى يتبرع بـ 200 ألف جنيه لبناء مسجد

رسائل إلى السيسي للمطالبة بالإفراج عن شوكان

المشدد خمس سنوات لشوكان وآخرين بـ"فض رابعة"

أسوأ عملية قرصنة للخطوط البريطانية في 20 عاما

أسوأ عملية قرصنة للخطوط البريطانية منذ 20 عاما

محمد صلاح

بالفيديو..وصلة رقص لـ«صلاح» في فرح شعبي

اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

وزير الزراعة: مصر على أعتاب الفقر المائى

وزارة الإنتاج الحربى تشارك شركة بلجيكية تطوير السكة الحديد

الحياة السياسية

العصار
العصار

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد: المواطن سيشعر بتحسن في الخدمة قريبًا

#

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

#

برلماني: نقفل السكة الحديد ونرجع نركب حمير

#

إنشاء 3 مستشفيات لمحامي مصر بتكلفة 3 مليارات جنيه

تبنت وزارة الإنتاج الحربى، مبادرة للتعاون مع شركة البلجيكية  ABC المتخصصة فى إنتاج محركات القاطرات، لمناقشة سبل التعاون المشترك فى تلبية احتياجات قطاع السكك الحديدية من محركات القاطرات.

وقال اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى تصريحات صحفية له وفق ما جاء بـ«المصرى اليوم»، إنه خلال اللقاء مع وفد الشركة تمت مناقشة الخطوات التنفيذية المقترحة التى تعزز من إمكانية عقد شراكة بين الوزارة والشركة البلجيكية، لتنفيذ وتلبية مطالب قطاع السكك الحديدية، وتوطين تكنولوجيا التصنيع المتقدمة فى مجال صناعة محركات القاطرات، من خلال شركات الإنتاج الحربى، مضيفاً أن الوزارة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والعربية والأفريقية فى هذا المجال.

وأشار  وزير الإنتاج الحربى إلى أن الهدف من هذا اللقاء متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التى قام بها بمصاحبة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لألمانيا، خلال يوليو الماضى، لمعرفة القدرات التصنيعية لشركة «بومبارديه» المتخصصة فى صناعة قاطرات السكك الحديدية، وشركة «ABC » المتخصصة فى تصنيع محركات القاطرات ذات القدرات العالية، لافتاً إلى أن ممثلى شركة «ABC » قاموا هذا الأسبوع بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للتعرف على الإمكانيات التصنيعية بهذه الشركات، خاصةً فى مجال تصنيع أجزاء المحركات ووحدات القدرة، ومجال إصلاح المحركات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف أنهى العسكر أول حزب إسلامي (6/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأرقام.. صلاح يعادل قيمة منتخب النيجر كاملاً 75 مرة
» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في فض رابعة
» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية
» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر
» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"
» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية