وزارة الإنتاج الحربى تشارك شركة بلجيكية تطوير السكة الحديد

08 سبتمبر 2018 - 12:11 م

تبنت وزارة الإنتاج الحربى، مبادرة للتعاون مع شركة البلجيكية ABC المتخصصة فى إنتاج محركات القاطرات، لمناقشة سبل التعاون المشترك فى تلبية احتياجات قطاع السكك الحديدية من محركات القاطرات.

وقال اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى تصريحات صحفية له وفق ما جاء بـ«المصرى اليوم»، إنه خلال اللقاء مع وفد الشركة تمت مناقشة الخطوات التنفيذية المقترحة التى تعزز من إمكانية عقد شراكة بين الوزارة والشركة البلجيكية، لتنفيذ وتلبية مطالب قطاع السكك الحديدية، وتوطين تكنولوجيا التصنيع المتقدمة فى مجال صناعة محركات القاطرات، من خلال شركات الإنتاج الحربى، مضيفاً أن الوزارة تهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والعربية والأفريقية فى هذا المجال.

وأشار وزير الإنتاج الحربى إلى أن الهدف من هذا اللقاء متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التى قام بها بمصاحبة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لألمانيا، خلال يوليو الماضى، لمعرفة القدرات التصنيعية لشركة «بومبارديه» المتخصصة فى صناعة قاطرات السكك الحديدية، وشركة «ABC » المتخصصة فى تصنيع محركات القاطرات ذات القدرات العالية، لافتاً إلى أن ممثلى شركة «ABC » قاموا هذا الأسبوع بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للتعرف على الإمكانيات التصنيعية بهذه الشركات، خاصةً فى مجال تصنيع أجزاء المحركات ووحدات القدرة، ومجال إصلاح المحركات.