قبطى يتبرع بـ 200 ألف جنيه لبناء مسجد

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وحدات سكنية

محافظ المنيا

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اعمل تجارية

حرر قبطي وأحد المقاولين المشاركين فى بناء المشروع السكنى شيكا بمبلغ 200 ألف جنيه لبناء مسجد كبير داخل  المجمع السكني، إلى جانب توفير مواد البناء من أعمال الحفر، والزلط، والرمل، إيمانًا منه بتعزيز روح التآخي والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد وزارة الإسكان لمحافظة المنيا، لتفقد مشروع الـ102 عمارة سكنية بمنطقة المطاهرة البحرية جنوب المنطقة الصناعية.

يذكر أن المواطن القبطى الذى يدعى مايكل عاطف، هو أحد المقاولين المشاركين فى مشروع الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية ،  والتى تنفذها المحافظة  بالتعاون مع وزارة الإسكان على مدار عام ونصف داخل منطقة المطاهرة التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب مدينة المنيا، والتى تخدم أكثر من 2242  أسرة فقيرة  والمتقدمين للحصول على تلك الوحدات بمحافظة المنيا ضمن  مشروع الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة رئيس الجمهورية ضمن مشروع المليون وحدة سكنية خلال عام 2018،  على مستوى محافظات مصر.

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