مكرم أحمد: تقليص عدد أعضاء الهيئات لـ9 فى التشكيل الجديد

08 سبتمبر 2018 - 12:34 م

أعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية الثلاثة سيتم خلال شهر كحد أقصى، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر عن الدولة المصرية خلال اليومين الماضيين.

وقال مكرم خلال تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم»، إنه من المفترض أن تتقدم كل الجهات المعنية التى نصت عليها القوانين بمقترحاتها لرئاسة الجمهورية خلال شهر من صدور القوانين، حتى يتسنى إصدار قرار جمهورى بتشكيل الهيئات، ومن ثم يقسم أعضاؤها الجدد اليمين أمام البرلمان، إذ من المنتظر أن يتم تقليص عدد أعضاء الهيئات الإعلامية إلى 9 بدلاً من 12 عضواً، لافتا إلى أنه عقب ذلك سيتم إصدار حركة التغييرات فى المؤسسات الصحفية القومية، والتى تشمل رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، حيث تعلنها الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الجديد.

ونصت المادة 73 من قانون المجلس الأعلى للإعلام، على أن: «تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام «6، 7، 8، 9» خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب».