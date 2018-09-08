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"إبيفانيوس" في حوار له قبل مقتله: "راهب هددني بالتحول للإسلام"

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إبيفانيوس
إبيفانيوس

عمرو محمد

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الاسلام

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راهب

أبيفانيوس

قال الأنبا "إبيفانيوس" الذي قتل على يد الراهب أشعياء المقاري، داخل دير أبو مقار بوادي النطرون، إنه تعرض للضغوط من رؤساء الأديرة لرسم الكهنة الجدد.

وأضاف في آخر حوار له سجلته الكتب التي تكتب داخل الأديرة، حيث إن الأسقف الراحل لم يجر أي لقاء صحفي أو حوار إعلامي طوال حياته، قائلًا: "إن عدد الكهنة بالدير قليل جدًا، حتى وفاة الأب متى المسكين، وبعد ذلك تمت رسامة 14 أولاً ثم 28 آخرين".

وأكد "إبيفانيوس": "أن هناك رؤساء أديرة يضغطون على لأرسم باقى الرهبان، ولكن أنا لا أريد ذلك، وأنا واضح جداً مع طالبى الرهبنة، إن كنتم تريدون أن ترسموا كهنة فاذهبوا إلى دير آخر، أنا مقتنع بأن ما شوه الرهبنة هو المال والكهنوت، تخيلوا أنه فى يوم من الأيام أحدهم أصر على أن أرسمه كاهناً لدرجة أنه قال لى: "إما أن ترسمنى أو أتحول إلى الإسلام".

وعن إمكانية تواجد الهواتف المحمول داخل الدير، قال: "في الدير كل الرهبان تقريباً عندهم الموبايل، وكثير منهم لديه الإنترنت فى القلاية إنها تكنولوجيا مفيدة فى حد ذاتها، وكل شىء يتوقف على طريقة استخدامه".

وعن كيفية التعامل مع المشاغبين في الدير قال "إبيفانيوس": "الصبر هو المحبة، لذلك يقول الرسول إن المحبة تصبر على كل شىء، والله نفسه يتمهل علينا جداً لأنه يحبنا، ما أسهل علىّ أن أطرد مثل هؤلاء الأشخاص المشاغبين، ولكن بعد ذلك سيجدون أنفسهم فى الشارع، إنما أرجو أن يتوبوا بالصبر والمحبة ولو بعد عشر سنوات".

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