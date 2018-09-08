محافظ المنيا يحظر تحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية أو إدارية

08 سبتمبر 2018 - 12:37 م

قرر اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، حظر تحويل الوحدات السكنية المقامة بمعرفة الدولة إلى أنشطة تجارية أو إدارية.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشيراً أن تحويل الوحدات السكنية بمراكز ومدن المحافظة إلى محال تجارية وصناعية أو وحدات إدارية بالمخالفة لعقود التخصيص الصادرة لهم وبالمخالفة بالقانون والقواعد المنظمة يعد إهدارا لقيمة الدعم الذي قدمته الدولة لإقامة وتخصيص تلك الوحدات السكنية ومخالفة الغرض من تخصيصها .

كما كلف المحافظ الوحدات المحلية بحصر المخالفين بتغيير الوحدات السكنية إلى محال تجارية وصناعية أو وحدات إدارية ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم .