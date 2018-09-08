بالفيديو..وصلة رقص لـ«صلاح» في فرح شعبي

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محمد صلاح

وصلة رقص

فرح شعبي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يؤدي وصلة رقص في أحد الأفراح الشعبية بقريته قبل أن يتصاعد نجمه في سماء كرة القدم ويكون أحد أهم 3 لاعبين على مستوى العالم.

ويحتوي الفيديو الذي تجاوزت مدته الـ 5 دقائق، على تواجد «صلاح» مع أصدقائه وهم يؤدون رقصة جماعية في فرح شعبي.

وحاز الفيديو على تفاعلات كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض بأنه يدل على تواضع "صلاح" وحضوره مناسبات أصدقائه، وانتشر الفيديو على نطاق واسع، فيما لم يعلق "صلاح"-حتى كتابة الخبر- على الفيديو.


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