بالفيديو.. ملخص جولة الرئيس السيسي الآسيوية

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البحرين

رئاسة الجمهورية

السيسي

الجولة الآسيوية،

أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته الآسيوية التي بدأت بمملكة البحرية وانتهت بزيارة تاريخية هى الأولى من نوعها لأوزبكستان مرورًا ببكين.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية يلخص هذه الجولة.

وحققت الجولة، عدة مكاسب على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كما التقى الرئيس، عددًا من القادة الأفارقة على هامش مشاركته فى قمة "الصين- أفريقيا"، التى اختتمت فعالياتها بالعاصمة بكين الثلاثاء الماضي، بينهم رؤساء السودان والصومال وجنوب السودان، إضافة إلى رئيس وزراء إثيوبيا.

شاهد الفيديو..


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