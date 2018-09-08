دفاع ضابط قاتل عفروتو: "الشهود كانوا يشترون المخدرات من الضحية"

08 سبتمبر 2018 - 12:56 م

تباشر محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم عابدين سماع مرافعة الدفاع في محاكمة معاون مباحث المقطم وأمين شرطة، بتهمة قتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو".

وبدأ طارق جميل مرافعته بالطعن فى شهود الإثبات فى القضية ووصفهم بشهود الزور.

وأضاف أن شهود الواقعة كانوا يشترون المخدرات من المتوفى "عفروتو" فكيف يتم أخذ أقوالهم.

وكشف أن القضية صنعها السوشيال ميديا بسبب الحملة الممنهجة ضد رجال الشرطة، وطعن فى تقرير الطب الشرعى.

وكشفت التحقيقات عن أنه في 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوى الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.