سكك حديد مصر: ايقاف عاملين بمحطة سندنهور عن العمل

08 سبتمبر 2018 - 12:56 م

أجرى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، جولة تفقدية بمحطات سندنهور وطوخ وعدد من أبراج الإشارات والمزلقانات للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، قرر رسلان إيقاف بعض المسئولين بمحطة سندنهور شملت رئيس الكهربائيين وكهربائى الإشارات بالمحطة لعدم التزامهم بالقيام بواجباتهم والتى تمس سلامة التشغيل بالمحطة من أجل سلامة وأمان مسير القطارات.

كما تفقد رئيس الهيئة أبراج التشغيل بطوخ وقها نظرًا لقيام الشركات المنفذة لمشروع كهربة الإشارات بين بنها والقاهرة بإعمال اختبارات الكابلات نظرًا لقيام الشركات القائمة بتحديث نظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الإلكتروني والذى يتطلب مسير القطارات بسرعة 30 كم فى مواقع العمل (تهديات) وأنه نتيجة هذه الأعمال فى المسافة بين محطتى قها وسندنهور سيؤدى ذلك إلى تأخير القطارات الطالعة والنازلة فى المسافة بين بنها والقاهرة مدة 30 دقيقة حتى يوم 13 سبتمبر الحالى.