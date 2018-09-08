140 فنانا عالميا يوجهون لطمة لإسرائيل

08 سبتمبر 2018 - 01:09 م

نشرت عدة صحف غربية عريضة ضمت توقيعات فنانين من 17 دولة ترفض تنظيم الحدث الغنائي الأوروبي في إسرائيل لعام 2019 ، تلبية لنداء أطلقه فنانون فلسطينيون، حيث دعا نحو 140 فنانًا عالميًا إلى مقاطعة نسخة عام 2019 من مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية الغنائية، إذا نظمت في إسرائيل.

ونشر الفنانون دعوتهم في عريضة عبر عدة صحف غربية، بينها "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت، تلبية لنداء أطلقه فنانون فلسطينيون.

وطالب الموقّعون على العريضة، وهم من 17 دولة ، بمقاطعة الحدث البارز (المقرر عقده في مايو 2019) ، احتجاجًا على حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق.

وأضاف الموقعون أنه : "لا يمكن أن يتم التعامل بشكل طبيعي مع الدولة التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية".

كما أشارت العريضة إلى أن إسرائيل، بعد أيام من فوزها بتنظيم "يوروفيجن"، في مايو الماضي، قتلت 62 متظاهرًا أعزلًا في قطاع غزة، بينهم 6 أطفال، فضلًا عن إصابة المئات بجروح، معظمهم بالرصاص الحي.

وأضافت: "نحن ندرك أن الاتحاد الإذاعي الأوروبي يطالب إسرائيل بإيجاد موقع غير مثير للخلاف لمسابقة يوروفيجن 2019، ولكن يجب عليه أن يلغي تلك الاستضافة بشكل كامل، ونقلها إلى دولة أخرى تحترم حقوق الإنسان.

وكان المغني "روجر ووترز"، من أبرز الموقعين على العريضة من بريطانيا ، والناشط البارز في حركة مقاطعة إسرائيل ، والمخرج "كين لوتش"، وفرقة "وولف أليس".

كما وقع عليها عضو لجنة التحكيم في "يوروفيجن 2018" الأسترالي "إل. فريش ذي ليون"، والفائز بلقب "يوروفيجن 1994" الإيرلندي "تشارلي ماكغيتيغان".

وتشمل القائمة أيضا فنانين من كندا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيطاليا والنرويج والسويد والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا وسويسرا والولايات المتحدة، فضلًا عن ستة فنانين إسرائيليين.

يذكر أن عدة نداءات كانت قد صدرت سابقًا للفنانين الأوروبيين بهذا الخصوص، من قبل "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (باكبي)، المنبثقة عن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS )، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" .