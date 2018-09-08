لقاء ناري بين الفراعنة والأرجنتين ..تعرف علي الموعد؟

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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن لقاء ودي يجمع منتخب الأرجنتين مع منتخب الفراعنة في 11 أكتوبر المقبل ضمن استعدادات المنتخبين للفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "ماركا كارلو"، أن منتخب الأرجنتين سيلعب مباراة ودية أمام مصر يوم 11 أكتوبر المقبل فى الوقت الذى لم يتحدد فيه مكان إقامة المباراة.

وأضافت الصحيفة: "منتخب مصر الذى من المنتظر أن يواجهه منتخب الأرجنتين صعد إلى كأس العالم التى أقيمت العام الحالى فى روسيا مع الأرجنتينى هيكتور كوبر الذى رحل عن منصبه، فيما يعد محمد صلاح أبرز لاعبيه".

وأوضحت الصحيفة أن المباراة المنتظرة التى تجمع بين مصر والأرجنتين ستكون الثالثة فى تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما سبق وأن التقيا فى نصف نهائى دورة الألعاب الأوروبية التى أقيمت فى "أمستردام" عام 1928، وانتهت تلك المباراة بفوز الأرجنتين بنتيجة 6 – 0.

أما المواجهة الثانية فأقيمت بإستاد القاهرة يوم 28 مارس 2008 فى مباراة ودية، وانتهت المباراة بتفوق منتخب الأرجنتين بهدفين دون مقابل أحرزهما نيكولاس بورديسو وسيرجيو أجويرو.

وتستعد السعودية لاستضافة دورة ودية الشهر المقبل بمشاركة منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين فيما لم يتحدد هوية المنتخب الرابع حتى الآن.

قال تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، ‘نه يتمنى أن يكون منتخب مصر الرابع فى البطولة الدولية الرباعية، التى سوف يتم استضافتها فى المملكة.

وكتب تركى آل الشيخ، "كرئيس للاتحاد العربى لكرة القدم أتمنى أن يكون منتخب مصر هو المنتخب الرابع فى البطولة الدولية الرباعية التى تستضيفها السعودية مطلع أكتوبر المقبل بمشاركة البرازيل والأرجنتين".

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