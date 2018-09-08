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بالصور.. ضبط أدوية غير مصرح بتداولها ومخالفات بمركز طبى خاص بطنطا

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ضبط أدوية غير مصرح بتداولها ومخالفات بمركز طبى خاص بطنطا
ضبط أدوية غير مصرح بتداولها ومخالفات بمركز طبى خاص بطنطا

محمد عبدالناصر

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قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم السبت، إحالة مخالفات متعددة، رصدتها حملة للتفتيش الصيدلى، داخل مركز طبي تخصصي بمدينة طنطا، للنيابة العامة.

كان وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد تلقى تقريرًا من الدكتورة سناء عبد الصادق مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، يتضمن قيام لجنة تفتيشية من مفتشي الإدارة، بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بالمرور على أحد مراكز العيادات التخصصية بشارع حسن رضوان بمدينة طنطا.

وشمل التقرير رصد عدة مخالفات منها مخالفة الطبيب صاحب المركز لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وحيازة أدوية فى مكان غير مرخص له بحيازة هذه الأدوية، ومنها أدوية مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها فى الأسواق، وتم تحريز تلك المضبوطات.





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