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الوزراء: إنهاء أزمة انقطاع المياه بدشنا في 30 يونيو

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الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء
الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

إيمان هاني

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المياه

صدى البلد

30 يونيو

طارق الرفاعي

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنه بحلول  30 يونيو المقبل سيتم حل مشكل انقطاع المياه في مدينة دشنا بمحافظة قنا بشكل نهائي.

وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد" ، أنه تمت مخاطبة مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة الذي قال إن المشكلة تعود إلى انخفاض الطاقة المنتجة لمياه الشرب غير كافية، مع وعده برفعها من 400 لتر في الثانية إلى 800 لتر في الثانية ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات في مدينة دشنا، وأن المهندس سيد ربيع رئيس شركة المياه بقنا قام بجولة مع المواطنين في دشنا لحل تلك الأزمة.

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