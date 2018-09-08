أول تعليق لـ"ماضى" على "مؤبد نائبه"

08 سبتمبر 2018 - 01:48 م

قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، إنه سبق أن كتب أن نائب حزب الوسط عصام سلطان والذي حكم عليه اليوم بالمؤبد في القضية المعروفة بـ"فض رابعة" قد قُبض علينا سويا في 29 يوليو 2013، أى قبل أحداث الفض، التى وقعت يوم 14 أغسطس.

وتساءل ماضي علي صفحته الرسمية علي "فيس بوك"، كيف يُتهم فى قضية الفض، بالرغم من إلقاء القبض عليه قبل عملية الفض بـ16يومًا، مضيفًا: ما زالت لدينا محكمة النقض التي نتمنى أن تلغى هذا الحكم، ويبقى العدل الإلهى قائمًا، وعند الله تجتمع الخصوم، بحسب قوله.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت اليوم أحكامًا فيما عُرف بقضية (فض رابعة)، ضد أكثر من سبعمائة متهم، تراوحت الأحكام بين خمس سنوات والإعدام، ومنهم من حصل على حكم بالمؤبد ومنهم نائب حزب الوسط "عصام سلطان".