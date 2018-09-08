مطار القاهرة يستقبل 5890 حاجًا اليوم وغدًا

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وكالات - حنان حمدتو

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شركة مصر للطيران

الترانزيت

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي عن أنه سيتم استقبال 12 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة، اليوم السبت، لعودة 2750 حاجًا، بواقع 6 رحلات من جدة لنقل 1331 حاجاً، و6 رحلات جوية من المدينة المنورة لنقل 1420 حاجًا.

وتابعت المصادر أن شركة مصر للطيران ستقوم بتسيير 14 رحلة إلى القاهرة،  غدًا، لنقل 3140 حاجًا، بواقع 7 رحلات من جدة لنقل 1160 حاجًا، و7 رحلات من المدينة لنقل 1980 حاجًا، من حجاج القرعة والتضامن وحج الأفراد وحجاج الترانزيت بخلاف حجاج شركات السياحة.

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