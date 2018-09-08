حظر سير النقل الثقيل على الدائرى من السبت المقبل

08 سبتمبر 2018 - 02:15 م

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا صحفيا، أكدت من خلاله أنه اعتبارًا من يوم السبت المقبل 15 سبتمبر سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى يوميا من الساعة 6.00صباحًا حتى الساعة 12.00 منتصف الليل.

وطالبت الداخلية في بيانها من مالكي وقائدي سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان، الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة, وستقوم أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويشهد الطريق الدائري الإقليمي تواجدًا أمنيًا ومروريًا مكثفًا على مدار اليوم تزامنًا مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان.